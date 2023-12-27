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İsrail'in Gazze Şeridi'nde ölen asker sayısı 164'e yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 82. günde devam ederken, 27 Ekim'de başlattığı kara harekatında ölen asker sayısı artıyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 askerin daha öldüğü duyuruldu. Kara harekatında ölen asker sayısının 164'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in çatışmalarda 3 askerinin daha ölmesiyle Gazze Şeridi'nde ölen toplam asker sayısı 164'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 82. günde devam ederken, 27 Ekim'de başlattığı kara harekatında ölen asker sayısı artıyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 askerin daha öldüğü duyuruldu. Kara harekatında ölen asker sayısının 164'e yükseldiği aktarıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İsrail Gazze Savaş ve Çatışma Orta Doğu Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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