İsrail'in Gazze Şeridi'nde ölen asker sayısı 164'e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 82. günde devam ederken, 27 Ekim'de başlattığı kara harekatında ölen asker sayısı artıyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 askerin daha öldüğü duyuruldu. Kara harekatında ölen asker sayısının 164'e yükseldiği aktarıldı.
İsrail'in çatışmalarda 3 askerinin daha ölmesiyle Gazze Şeridi'nde ölen toplam asker sayısı 164'e yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 82. günde devam ederken, 27 Ekim'de başlattığı kara harekatında ölen asker sayısı artıyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 askerin daha öldüğü duyuruldu. Kara harekatında ölen asker sayısının 164'e yükseldiği aktarıldı. - TEL AVİV