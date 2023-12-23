İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti

- İsrail, Bureij Mülteci Kampı'nda eve saldırdı: 3 ölü

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan Bureij Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 78. gününde devam ediyor. İsrail ordusu sivillerin sığındığı bölgeleri bombalarken, dünya sessizce izliyor. Bölgedeki saldırılar sonucunda can kaybı 20 bin 57'ye yükselirken, İsrail askerleri hayatta kalan Filistinlileri ise düzenledikleri baskınlarda gözaltına alıyor. İsrail ordusu, bugün Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan Bureij Mülteci Kampı'nda bir eve saldırdı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 6 Filistinlinin ise yaralandığını duyurdu.

Batı Şeria'daki baskınlarda 5 Filistinli tutuklandı

İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Beyt Ur el-Tahta ve Beyt Ur el-Fuka kasabalarına gece boyunca düzenledikleri baskınlarda 5 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistinli Gözetleme Grubu tarafından yapılan açıklamada, savaşın başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana 4 bin 600'den fazla Filistinlinin İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltılar sırasında çıkan çatışmalarda ise 250'den fazla Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden gazeteci sayısı 100'e yükseldi

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana İsrail güçleri tarafından öldürülen gazeteci sayısının 100 yükseldiği belirtildi. Açıklamada, Gazeteci Muhammed Ebu Huveydi'nin Gazze şehrinin Shuja'iyya Mahallesi'nde düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdiği aktarıldı.