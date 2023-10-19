İsrail Gazze'de Rum Ortodoks kilisesini vurdu: 2 ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bulunan Rum Ortodoks kilisesi Saint Porphyrius'a düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre en az 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bulunan Rum Ortodoks kilisesi Saint Porphyrius'a düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre en az 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ni hedef gözetmeden vurmaya devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi'nde bulunan Rum Ortodoks kilisesi Saint Porphyrius'a hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişide yaralandı. Kilisede, İsrail saldırıları nedeniyle yerinde edilmiş Filistinlilerin bulunduğu açıklandı.

İsrail 17 Ekim'de Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ni vurmuş, saldırıda aralarında çocuklarında bulunduğu 471 kişi hayatını kaybetmişti. - GAZZE