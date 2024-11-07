İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 43 Bin 469'a İtti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 469'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 398 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 48 saatte düzenlediği 6 saldırıda 78 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 214 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 43 bin 469'a, yaralı sayısının ise 102 bin 561'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE