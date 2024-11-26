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İsrail'in Gazze Saldırıları: Son 24 Saatte 14 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar sonucunda toplam can kaybı 44,249'a yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 108'inin ise yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 14 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 44 bin 249'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 417 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 108 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 44 bin 249'a, yaralı sayısının ise 104 bin 746'ya yükseldiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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