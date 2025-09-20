İsrail'in Gazze Saldırıları: Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bin 174'e, yaralananların sayısı ise 166 bin 71'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 33 sivilin cansız bedeni ile 146 yaralının getirildiği bildirildi. Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 12 bin 622 Filistinlinin öldürüldüğü, 54 bin 30 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 65 bin 174'e, yaralı sayısının ise 166 bin 71'e yükseldiği ifade edildi.

Yardım dağıtım bölgelerinde ölenlerin sayısı 2 bin 514'e yükseldi

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, son 24 saat içinde 1 cansız bedenin hastanelere ulaştığı, 17 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinden hastanelere ulaşan cenaze sayısı 2 bin 514'e, yaralı sayısı ise 18 bin 431'e yükseldi" denildi.

Açlıktan ölenlerin sayısı 440'a yükseldi

Açıklamada ayrıca, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 4 sivilin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığından açıklanan son verilerle birlikte, Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden sivillerin sayısı 147'si çocuk olmak üzere 440'a aktarıldı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında "Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos 2025'te Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan etmesinden bu yana, 32'si çocuk 162 ölüm kaydedildi" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE