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İsrail'in Gazze Saldırıları: Ölü Sayısı 44 Bin 758'e Ulaştı

İsrail'in Gazze Saldırıları: Ölü Sayısı 44 Bin 758'e Ulaştı
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 758'e çıktı. Son 24 saatte 50 Filistinli daha hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 758'e yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik düzenlediği yoğun saldırılarını 430 gündür sürdürüyor. Bölgede birçok noktaya hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, tüm dünyanın gözü önünde Filistinlileri katlediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 3 saldırıda 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 44 bin 758'e, yaralıların sayısının da 106 bin 134'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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