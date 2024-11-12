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İsrail'in Gazze Saldırıları: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 43.665'e Ulaştı

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 403 gündür süren saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 43.665'e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte düzenlenen saldırılarda 62 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 665'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 403 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 48 saatte düzenlediği 5 saldırıda 62 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 147 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 43 bin 665'e, yaralı sayısının ise 103 bin 76'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze'de 4 İsrail askeri öldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda dört askerin öldüğü belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde saldırılarında ölen asker sayısı 375'e yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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