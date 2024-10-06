İsrail'in Gazze Saldırıları: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 41.870'e Ulaştı

İsrail'in yaklaşık 1 yıldan bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda hayatın kaybedenlerin sayısı 41 bin 870'e, yaralananların sayısı ise 97 bin 166'ya yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1 yıldır sivilleri katlediyor. Bölgede büyük yıkıma yol açan ve milyonlarca sivili yerinden eden bombardımanda binlerce sivil hayatını kaybederken, gün geçtikçe bilanço daha da ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 45 Filistinli yaşamını yitirdi, 256 Filistinli ise yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 41 bin 870'e, yaralı sayısının da 97 bin 166'ya yükseldiği bildirildi. - GAZZE