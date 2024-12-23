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İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor: Son 24 Saatte 58 Can Kaybı

İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor: Son 24 Saatte 58 Can Kaybı
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 444 gündür sürüyor. Son 24 saatte 58 Filistinli hayatını kaybetti, toplam can kaybı 45 bin 317'ye ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 58 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 45 bin 317'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 444 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 58 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 86 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 45 bin 317'ye, yaralı sayısının ise 107 bin 713'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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