Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Korkulan olmadı! Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes
Çanakkale'de yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza: 8 ölü

Yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada can pazarı
Özgür Özel: Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz

Türkiye'nin kilitlendiği meselede hükümetle hemfikir: Destekliyoruz
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız

İsrail'in Gazze Saldırıları: Can Kaybı 52 Bine Ulaştı

İsrail'in Gazze Saldırıları: Can Kaybı 52 Bine Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 52 bin 810'a, yaralı sayısı ise 119 bin 473'e yükseldi. Son 24 saatte 23 can kaybı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar nedeniyle can kaybı 52 bin 810'a, yaralı sayısı 119 bin 473'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivil can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 can kaybının kayıtlara geçtiği, 124 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 701'e, yaralı sayısının 7 bin 432'ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 52 bin 810'a, yaralı sayısının 119 bin 473'e ulaştığı kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi
Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.