İsrail'in Gazze Saldırıları: Can Kaybı 52 Bine Ulaştı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar nedeniyle can kaybı 52 bin 810'a, yaralı sayısı 119 bin 473'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivil can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 can kaybının kayıtlara geçtiği, 124 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 701'e, yaralı sayısının 7 bin 432'ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 52 bin 810'a, yaralı sayısının 119 bin 473'e ulaştığı kaydedildi. - GAZZE