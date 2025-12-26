Haberler

Gazze'de ateşkesten bu yana can kaybı 410'a yükseldi

Güncelleme:
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda, son 48 saatte 1 kişi hayatını kaybetti. Ekim ayında ilan edilen ateşkese rağmen, toplam can kaybı 410'a, yaralı sayısı ise 1,134'e ulaştı.

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, enkaz alanlarında ise önceki saldırılarda yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekim ayında ilan edilen ateşkesten bu yana toplam can kaybı sayısı 410'a yükseldi.

İsrail, Hamas ile Ekim ayında vardığı ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 48 saat içinde 2'si daha önceki saldırıların enkazından çıkarılan 3 kişinin cenazesinin ve 16 yaralının getirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, birçok mağdurun enkaz altında kaldığı belirtilirken sağlık ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorlandığı aktarıldı.

Gazze'de toplam can kaybı 70 bin 945'e yükseldi

Bakanlık, Hamas ile İsrail arasında 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 410'a, yaralı sayısının bin 134'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının ise 654'e yükseldiğini duyurdu. Bakanlık tarafından paylaşılan son bilgilere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 70 bin 945'e, yaralı sayısı ise 171 bin 211'e yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
