Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 66 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 66 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi yakınlarında bulunan bir yerleşim bölgesine düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 66 kişiyi öldürdü, 100'ü aşkın kişi yaralandı. Saldırının amacına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bulunan Kemal Advan Hastanesi yakınlarındaki bir yerleşim bölgesine yönelik saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 66 kişi öldü, 100'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail, Filistin'deki kitlesel katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu bu kez Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi yakınlarında bulunan bir yerleşim bölgesini hedef aldı. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 66 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 100'ü aşkın kişinin yaralandığı kaydedildi. Devam eden İsrail saldırılarının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı belirtilirken, İsrail'den saldırının amacına dair açıklama yapılmadı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi

Polislere ateş açan saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı

 İzmir'de 3 polis memurunun yaralandığı saldırının görüntülerine ulaşıldı

İzmir'de 3 polis memurunun yaralandığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı

Saldırganın iş yeri taşlandı
MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz

3 vekilden ortak açıklama: Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Maanfasen Doodle'ı Gündeme Taşıdı maanfasen Doodle Ekranına Taşındı Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Yunusemre, Şehzadeler, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Şişli, Kağıthane, Esenyurt, Sarıyer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 21-22 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Akşehir, Seydişehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Kepez, Serik, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Sincan, Çankaya, Keçiören elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Onur Günay neden öldü? Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Onur Günay hasta mıydı? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Ödemiş, Buca, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Şahinbey, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Osmangazi, İnegöl, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.