İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 29 Filistinli Öldü

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırı düzenledi ve bu saldırıda 29 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezinde insani yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda 29 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Netzarim bölgesinde insani yardım dağıtımını bekleyen yüzlerce Filistinliyi hedef aldı. Yerel kaynaklara göre saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sözde yardım bölgelerinde 450 kişi hayatını kaybetmişti

Gazze Hükümeti Medya Ofisi geçtiğimiz cumartesi günü, İsrail-ABD ortaklığındaki Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) ait yardım dağıtım merkezlerinin açıldığı 27 Mayıs'tan bu yana İsrail'in yardım noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 450 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 466 kişinin yaralandığını açıklamıştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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