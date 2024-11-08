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İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 12 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 12 Sivil Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusu, Gazze'nin Shati Mülteci Kampı'ndaki bir okula düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişinin ölümüne neden oldu. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana saldırılarda ölü sayısının 43 bin 469'a ulaştığını açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze'nin batısındaki Shati Mülteci Kampı'nda bulunan yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze'de bir kez daha sivilleri hedef aldı. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'nin batısındaki Shati Mülteci Kampı'nda bulunan yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Shuhaibar Okulu'na yönelik İsrail saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılırken, yaşanan vahşet ve panik anları ise amatör kameralara yansıdı.

Ölü sayısı 43 bin 400'ü aştı

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirilen saldırılarda en az 43 bin 469 kişinin hayatını kaybettiği, 102 bin 561 kişinin yaralandığı kaydedilmişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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