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İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: Can Kaybı 52 Bin 787'ye Ulaştı

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: Can Kaybı 52 Bin 787'ye Ulaştı
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İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 52 bin 787'ye, yaralı sayısı ise 119 bin 349'a yükseldi. Saldırılar devam ederken, Filistin Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar nedeniyle can kaybı 52 bin 787'ye, yaralı sayısı 119 bin 349'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, sivil can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 kişinin hayatını kaybettiği, önceki saldırılarda hayatını kaybeden 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve 85 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 678'e, yaralı sayısının 7 bin 308'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 52 bin 787'ye, yaralı sayısının 119 bin 349'a ulaştığı kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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