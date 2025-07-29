İsrail'in Gazze'deki İnsani Yardım Tırlarına Saldırısı

Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, bölgeye insani yardım getiren tırların İsrail'in koruduğu çetelerce yağmalandığı belirtildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde açlığı silah olarak kullanmaya devam ediyor. Açlıkla savaşan Gazzeliler, İsrail'in girişine izin vermesinin ardından yardım taşıyan tırlara akın ediyor. Gazze Hükümeti Medya Ofisi bölgeye 87 yardım tırının giriş yaptığını ifade ederek, "Gelen tırların çoğu ise İsrail'in sistematik işgali nedeniyle yaşanan kaos ortamında izdihama uğradı" denildi. Açıklamada ayrıca, havadan bırakılan yardım malzemelerinin ancak bir tırın taşıdığının yarısı kadar olduğu ve bu yardımların şiddetli çatışmaların sürdüğü, işgalci İsrail kuvvetlerin bulunduğu Tuffa mahallesi ile Cibaliye şehri bölgelerine düştüğü belirtildi. Açıklamada aynı zamanda "İsrail ordusu dün, önce tırların girişine izin vermeyi reddederek 11 güvenlik çalışanını öldürdü. Çalışanların öldüğü doğrulandıktan sonra ise tırların girişine izin verildi ancak araçlar, İsrail'in doğrudan koruduğu çeteler ve hırsızlar tarafından ele geçirildi. İsrail insansız hava araçlarıyla (İHA) bölgeyi izledi ve sivillere gerçek mermilerle doğrudan ateş açtı" ifadeleri kullanıldı.

"Bu soykırımdan işgalci İsrail ve ABD yönetimi sorumludur"

Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Bu İsrail'in Gazze Şeridi'nde sistematik şekilde yaydığı kaosun ve açlığın açık bir örneğidir. İnsani yardım malzemelerinin kasıtlı olarak depolara veya ihtiyacı olan kişilere ulaştırılması engelleniyor. Bu, toprakları işgal altında olan sivillere karşı işlenen, süregelen ve kasıtlı suçtur. Bu soykırımın, açlığın ve sistematik kaosun sorumlusu ise işgalci İsrail yönetimi ve ABD yönetimidir" vurgusu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, yardımların insani yardım ilkelerine uygun olarak dağıtılması için acil uluslararası müdahale ve tarafsız bir BM mekanizması oluşturulması çağrısında bulunuldu. - GAZZE