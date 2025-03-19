Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis: Türk hükümetiyle diyalog kademeli olarak başlamalı

Rum liderden dikkat çeken "Türkiye" çıkışı: Artık başlamalıyız
2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında

Otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor

Dünyaca ünlü bankacılık devinden Türkiye'ye dev yatırım
İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

İstanbul'da iki metro istasyonu kapatıldı

İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 16 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 16 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırısında 16 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi de yaralandı. Saldırılar sonucunda toplamda 436 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir cenaze törenine düzenlediği hava saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dünden bu yana devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Beit Lahia'da bulunan Al-Sultan Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, törene katılan 16 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Yetkililer, yaralıların Endonezya Hastanesi'ne nakledildiğini ve birçoğunun durumunun kritik olduğunu açıkladı.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlatmasından bu yana 436 kişi hayatını kaybetti, 678 kişi de yaralandı. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title