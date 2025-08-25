İsrail'in Gazze'deki hastaneye hava saldırısında 19 can kaybı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında can kaybı 19'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına aralıksız devam ediyor. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'ni hedef aldı. Art arda düzenlenen 2 hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerden 4'ünün gazeteci olduğu açıklanırken gazetecilerin Londra merkezli Reuters haber ajansında, ABD merkezli AP, Al Jazeera ve NBC'de çalıştığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilk saldırının hastanenin dördüncü katına yönelik düzenlendiği, ikinci saldırının ise yaralıları ve cenazeleri almak üzere gelen ambulans ekiplerinin bölgeye varışından sonra gerçekleştirildiği bildirildi.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze saldırılarında toplamda 244 gazeteci ve medya çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılarda şu ana kadar 62 bin 686 Filistinli hayatını kaybederken, 157 bin 951 Filistinli de yaralandı. - GAZZE