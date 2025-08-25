İsrail'in Gazze'deki Hastaneye Hava Saldırısında 15 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında 4'ü gazeteci 15 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına aralıksız devam ediyor. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'ni hedef aldı. Art arda düzenlenen 2 hava saldırısında 4'ü gazeteci 15 kişi hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilk saldırının hastanenin dördüncü katına yönelik düzenlendiği, ikinci saldırının ise yaralıları ve cenazeleri almak üzere gelen ambulans ekiplerinin bölgeye varışından sonra gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılarda şu ana kadar 62 bin 686 Filistinli hayatını kaybederken, 157 bin 951 Filistinli de yaralandı. - GAZZE