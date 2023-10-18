İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı Iğdır'da protesto edildi

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı Iğdır'da büyük bir kalabalık tarafından protesto edildi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı Iğdır'da büyük bir kalabalık tarafından protesto edildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni dün akşam bombalamasının ardından Türkiye'den art arda tepki mesajları yağdı. Bugün de camilerde saldırıda ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarında bir araya gelen STK'lar ve vatandaşlar İsrail'in bombalamasına tepki gösterdi. Vatandaşlar "Gazze İsrail'e mezar olacak", "Kudüs bizimdir bizim olacak" sloganları atarken tekbirler getirdi. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. STK'lar adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, "Terör örgütü İsrail dün gece binlerce kişinin bulunduğu Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak tarihin vahşi katliamlarının birini gerçekleştirdi. Bu sırada bine yakın kardeşimiz maalesef şehit edildi. 11 gündür tarihin en büyük yıkım ve soykırımlarından birine şahit oluyoruz. Gazze'de gözlerimizin önünde katliamlar yapılıyor. Bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenleri yüreğimizi yakıyor. Bütün dünya 11 gündür Siyonist İsrail'in hukuk tanımaz, halk bilmez zulmüne karşı sessiz kalıyor" dedi. - IĞDIR