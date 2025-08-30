İsrail'in Gazze'deki Fırın Saldırısında 12 Sivil Hayatını Kaybetti
İsrail güçlerinin Gazze'deki bir fırına düzenlediği hava saldırısında 12 sivil yaşamını yitirdi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.
İsrail güçlerinin Gazze şehrinde bir fırına düzenlediği saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti.
İsrail güçleri, savunmasız sivilleri hedef alıyor. İsrail savaş uçakları, Gazze şehrine bağlı Nasr Mahallesi'nde bir fırını hedef aldı. Saldırıda 5'i çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi'ne sevk edildi. Yerel kaynaklar, ağır yaralıların olduğunu vecan kaybının artabileceğini belirtti. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa