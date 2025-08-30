İsrail'in Gazze'deki Fırın Saldırısında 12 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail güçlerinin Gazze şehrinde bir fırına düzenlediği saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, savunmasız sivilleri hedef alıyor. İsrail savaş uçakları, Gazze şehrine bağlı Nasr Mahallesi'nde bir fırını hedef aldı. Saldırıda 5'i çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi'ne sevk edildi. Yerel kaynaklar, ağır yaralıların olduğunu vecan kaybının artabileceğini belirtti. - GAZZE