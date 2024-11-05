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İsrail'in Gazze'de Düzenlediği Saldırıda 20 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de Düzenlediği Saldırıda 20 Kişi Hayatını Kaybetti
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Haberler
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İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da bir eve düzenlediği saldırıda en az 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Enkaz altında kalan sivillerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da bulunan bir eve düzenlediği saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail, Filistin'de bir kez daha sivilleri hedef aldı. Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da bulunan bir eve düzenlediği saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, enkaz altında kalan sivilleri kurtarmaya yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

7 kişi hayatını kaybetmişti

Beyt Lahya günün erken saatlerinde bir kez daha İsrail ordusu tarafından hedef alınmış, iki eve düzenlenen saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda kişinin yaralandığı açıklanmıştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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