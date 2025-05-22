İsrail'in Gazze Bombardımanında Can Kaybı 53 Bini Geçti

İsrail'in Gazze Bombardımanında Can Kaybı 53 Bini Geçti
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana süren bombardımanlarda hayatını kaybeden sivil sayısı 53 bin 762'ye ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 107 sivilin cansız bedeninin hastanelere ulaştığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü bombardımanda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 53 bin 762'ye yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bölgede soykırım gerçekleştiren İsrail ordusunun yoğun saldırıları nedeniyle can kaybı günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 107 sivilin cansız bedeninin ve 247 yaralının ulaştığını, cenazelerden 3'ünün daha önceki saldırılarda enkaz altına kalan sivillere ait olduğu bildirdi.

Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 3 bin 613 Filistinlinin öldürüldüğünü, 10 bin 156 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 53 bin 762'ye, yaralı sayısının da 122 bin 197'ye yükseldiği ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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