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İsrail'in El Mevasi'ye düzenlediği hava saldırısında 71 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun güvenli bölge olarak ilan ettiği El Mevasi'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında 71 kişi hayatını kaybetti, 289 kişi yaralandı. İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarına 281 gündür devam ediyor.

İsrail ordusunun güvenli bölge olarak ilan ettiği El Mevasi'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında 71 kişi hayatını kaybetti, 289 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarına 281 gündür devam ediyor. İsrail ordusu, Mayıs ayında "güvenli bölge" olarak ilan ettiği ve yerinden edilen sivillerin sığındığı El Mevasi bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 71 kişinin hayatını kaybettiği, 289 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne çok sayıda yaralı getirildiği, hastanenin daha fazla yaralıyı kabul edemeyeceği öğrenildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda Hamas komutanlarından Muhammed Deif'in hedef alındığı iddia edildi. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Ebu Zühri ise Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, söz konusu iddiayı yalanlayarak hayatını kaybedenlerin tamamının sivil olduğunu ifade etti. Zuhri, saldırının İsrail'in ateşkes anlaşmasına varmak istemediğini gösterdiğini söyledi. - HAN YUNUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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