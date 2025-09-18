Haberler

İsrail'in Eilat Kentine Dron Saldırısı Gerçekleşti

İsrail'in Eilat kentine yönelik gerçekleştirilen dron saldırısında hayati bir kayba yol açılmadı. Saldırı sonrasında kentte panik yaşanırken, yangına müdahale edildi. Saldırının İran destekli Husiler tarafından düzenlendiği düşünülüyor.

İsrail'in Eilat kentine dron saldırısı düzenlendi. Kentte siren sesleri yükselirken, İsrailliler korku ve panikle kaçmaya başladı. İsrail ordusu, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı. Dron bölgede bulunan bir otelin girişinin yakınına düşerken, küçük çaplı yangına neden oldu. Ekipleri yangını söndürmek için müdahale etti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, saldırının Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından düzenlendiği değerlendiriliyor. - TEL AVİV

