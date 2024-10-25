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İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na Saldırısında 150 Ölü

İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na Saldırısında 150 Ölü
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İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda en az 150 kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı 'savaş suçu' olarak kınayarak uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği son saldırılarda en az 150 kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. İsrail'in saldırılarını "savaş suçu" olarak kınayan Ürdün Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

İsrail'in Filistin'e yönelik soykırım niteliğindeki saldırılarına yenileri eklendi. Gazze Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki 10 evi hedef alan İsrail saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 150 kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Can kaybı sayısına dair kesin bilgi paylaşılmayan açıklamada, "Cibaliye'de korkunç bir katliam yaşanıyor. Kimse onları kurtarmak için harekete geçmiyor" ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusunun Najjar, Abu Al-Ouf, Salman, Hijazi, Abu Al-Qumsan, Aqel Abu Rashid, Abu Al-Tarabish, Zaqoul ve Shaalan ailelerine ait evleri hedef aldığı kaydedilen açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri bölgedeki tüm bir yerleşim bloğunu bombaladı. Vatandaşlar şu anda bile yaralıları taşımak için yardım çağrısında bulunuyor" denildi. Açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzey kesimindeki sivil savunma ve tıp hizmetlerini kesintiye uğratması nedeniyle ölü ve yaralıların tahliyesinde büyük zorluklarla karşılaşıldığı vurgulandı.

Ürdün saldırıyı kınadı: "Korkunç bir savaş suçu"

Ürdün Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik son saldırısını kınadı. "Vahşi" olarak nitelenen saldırının "uluslararası hukukun açık bir ihlali, sivillere yönelik sistematik katliamların devamı ve sorumluların hesap vermesini gerektiren korkunç bir savaş suçu olduğu" vurgulanan açıklamada, "İsrail, savaş suçları işlemeye ve etnik temizlik gerçekleştirmeye devam ediyor. İsrail, savaşın ve yol açtığı benzeri görülmemiş insani felaketin sona ermesini isteyen uluslararası iradeyi umursamıyor" denildi.

Uluslararası topluma harekete geçme çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma "yasal ve ahlaki sorumlulukları üstlenme, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırılarını durdurma ve Filistinlilere gerekli korumayı sağlamak için acil ve kararlı önlemler alma" çağrısı yapılan açıklamada, "İsrail'in uluslararası hukuku devamlı olarak ihlal etmekten vazgeçmeye zorlanması gerektiği" vurgulandı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Orta Doğu Diplomasi Politika Güvenlik 3-sayfa İsrail Dünya Ürdün gazze

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