İsrail'in Cibaliye'de gerçekleştirdiği saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Cibaliye'de iki eve gerçekleştirdiği saldırı sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 71. güne girildi. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir El Barş, İsrail ordusunun yerel saatle 07.00 sıralarında Gazze şehrinin 4 kilometre kuzeyindeki Cibaliye'de 2 evi hedef aldığını duyurdu. Barş, "Cibaliye'de iki evi hedef alan hava saldırısı sonucu şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Evler, Gazze Şeridi genelinde çok sayıda yerinden edilen kişiye ev sahipliği yapıyordu. Tüm yaralılar ve cansız bedenler Cibaliye'nin kuzeyindeki sağlık noktamıza getirildi. Enkaz altında çok daha fazlası var. Bölge sakinleri ve sivil savunma ekipleri daha fazla kişiyi çıkarmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı. - GAZZE