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Son dakika haber! İsrail'in Cenin'deki saldırısı sırasında anaokulundaki çocuklar korku dolu anlar yaşadı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sırasında silah sesleri duyan anaokulundaki çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sırasında silah sesleri duyan anaokulundaki çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda silah ve bomba sesleri çatışmaların yakınında bulunan anaokulunda korku ve paniğe neden oldu. Anaokulunda bulunan 5 yaşından küçük çocuklar, duydukları silah ve patlama sesleri nedeniyle ağlamaya başlarken, çoğunun çatışma sesleri nedeniyle kulaklarını kapattığı görüldü.

Korku ve panik anlarını telefonları ile kaydeden öğretmenler çocukları sakinleştirmeye çalışırken, küçük bir kız çocuğunun ise çatışma seslerinden korkarak öğretmenine sarılmaya çalıştığı görüldü.

Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 44 kişi de yaralanmıştı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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