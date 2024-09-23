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İsrail'in Bodai Kasabasında Bombardıman: 1 Ölü, 6 Yaralı

İsrail'in Bodai Kasabasında Bombardıman: 1 Ölü, 6 Yaralı
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İsrail'in Lübnan'da düzenlediği bombardımanlar devam ediyor. Bodai kasabasında gerçekleşen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. İsrail Savunma Bakanı, operasyonların devam edeceğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği bombardıman devam ederken, ülkenin doğusundaki Bodai kasabasında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılara yoğun bir şekilde devam ediyor. Ulusal Haber Ajansı'na (NNA) göre, İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Bodai kasabasında düzenlediği saldırılarda en az 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. NNA, İsrail savaş uçaklarının yarım saat içinde 80'den fazla hava saldırısı düzenlediğini, Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh bölgesini hedef aldığını aktardı. Tyre bölgesinde de saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise, güneydeki Aitaroun kasabasındaki İsrail saldırısında 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail'den açıklama

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Savaş uçakları 150'den fazla Hizbullah hedefini vurdu" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada saldırıya İsrail Hava Kuvvetleri'nin tüm filolarından çok sayıda uçağın katıldığı aktarıldı.

"Lübnan'daki saldırılar derinleşecek"

İsrail Savunma Bakanı Gallant yaptığı açıklamada, "Savaşta girdiğimiz bu yeni aşamada, başarımız iç cephenin düzgün bir şekilde yönetilmesine de bağlıdır. Önümüzde halkın soğukkanlılık, disiplin ve İç Cephe Komutanlığı'nın direktiflerine tam itaat göstermesi gereken günler var. Başarı ve başarısızlık arasındaki fark, vatandaşların verdiğimiz talimatlara uygun olarak sığınaklara ve diğer alanlara girmelerine bağlı olacaktır. Bu hayat kurtarır" dedi.

İç cephenin dayanıklılığına vurgu yapan Gallant, "İç cephenin dayanıklılığı IDF'nin savaşmasını, başarılar kazanmasını ve düşmana zarar vermesini sağlayan anahtardır. Bu çok etkileyici bir şekilde yaklaşık 1 yıldır devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Lübnan'daki saldırıların derinleştirileceğini aktaran Gallant, "Operasyonlar devam ediyor ve kuzey sakinlerini güvenli bir şekilde evlerine döndürme hedefimize ulaşana kadar devam edecek" açıklamasını yaptı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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