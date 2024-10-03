Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Beyrut'taki Saldırısında Can Kaybı 9'a Yükseldi

İsrail'in Beyrut'taki Saldırısında Can Kaybı 9'a Yükseldi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a, yaralı sayısı ise 14'e ulaştı. Saldırının Hizbullah'a bağlı sağlık merkezi hedef alınarak yapıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki bir binaya gerçekleştirdiği saldırıda can kaybı 9'a, yaralı sayısı 14'e yükseldi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde parlamentoya yakın El Bachoura semtindeki bir binayı vurduğu vurduğu saldırıda bilanço artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a, yaralıların sayısının 14'e yükseldiği bildirildi. Beyrut Sivil Savunması, hayatını kaybedenlerin bir kısmının kurtarma ve sağlık görevlileri olduğunu aktardı. Görgü tanıkları, Hizbullah'a bağlı İslami Sağlık Örgütünün bulunduğu binanın vurulduğunu söyledi.

Öte yandan Hizbullah'a bağlı Al-Manar televizyonu da saldırıda sağlık merkezinin hedef alındığını belirtmişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Orta Doğu Politika Güvenlik 3-sayfa Lübnan İsrail beyrut Dünya

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Şimşek sonuçtan çok emin

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
İsrail saldırıları sonrası Lübnan'dan kaçan 1000 kişi Mersin'e ulaştı

İsrail'in füze yağmuru sonrası akın akın Türkiye'ye geliyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
THY personel alımı ilanı açtı! THY personel alımı başvuruları ne zaman? THY iş başvurusu nasıl, nereden yapılır? Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Süper Lig 8. Hafta Fenerin maçı yok mu? Trendyol Süper Lig 8. Hafta maçları! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları ne zaman, hangi gün? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 3 EKİM: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? 3 EKİM İRAN-İSRAİL SAVAŞI SON DURUM! İsrail-iran füze savaşları devam ediyor mu, kaç kişi öldü? Rigas hangi ülkenin takımı? Rigas FS hangi bölgede, nerenin takımı? Tarihte bugün ne oldu? 3 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Bugün hangi önemli olaylar oldu? Riga hangi ülkeye ait, nerede? Riga'nın neyi meşhur? Riga vizesiz mi? Bu akşam hangi maçlar var? 3 Ekim UEFA Avrupa Ligi bugünkü maçlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maç saatleri! 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli zammı ne kadar olacak? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title