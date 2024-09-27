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İsrail'in Beyrut'a Düzenlediği Saldırıda İki Ölü, 76 Yaralı

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Beyrut'ta gerçekleştirdiği hava saldırısında iki kişinin hayatını kaybettiğini, 76 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırının hedefinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah olduğu iddia ediliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 76 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh semtine düzenlenen hava saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 76 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile görüştü

ABD ve İsrail medyasına göre İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırısının hedefinin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah olduğunu belirtilirken, Nasrallah ve yardımcılarının saldırı sırasında Lübnan'ın başkentinde oldukları iddia edildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'u vuracağı konusunda önceden uyarılmadıkları aktarılırken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in operasyon devam ederken, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile görüştüğü kaydedildi. Beyaz Saray ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibi tarafından saldırı hakkında bilgilendirildiğini ifade etti.

Hizbullah'a yakın bir kaynak: "Nasrallah iyi"

İranlı güvenlik yetkilisi, İran'ın Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın durumunu kontrol ettiğini söylerken, Hizbullah'a yakın bir kaynak Nasrallah'ın "iyi" olduğunu açıkladı. İran'ın Tasnim Haber Ajansının Hizbullah'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde ise, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın güvenli bir yerde olduğu ve sağlık durumunun da iyi olduğu aktarıldı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sağlık Bakanlığı Hasan Nasrallah Orta Doğu Politika Güvenlik 3-sayfa Lübnan İsrail beyrut Dünya

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