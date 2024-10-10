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İsrail'in Beyrut'a Düzenlediği Saldırıda Can Kaybı 22'ye Yükseldi

İsrail'in Beyrut'a Düzenlediği Saldırıda Can Kaybı 22'ye Yükseldi
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İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye, yaralı sayısı ise 117'ye ulaştı. Saldırının hedefi olduğu belirtilen Hizbullah yetkilisi Wafiq Safa'nın hayatta olduğu bildirildi.

İsrail'in başkent Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye, yaralıların sayısı ise 117'ye yükseldi. Lübnanlı güvenlik kaynakları, saldırının hedefi olduğu iddia edilen Hizbullah'ın İrtibat ve Koordinasyon Birimi şefi Wafiq Safa'nın hayatta olduğunu ifade etti.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda can kaybı arttı. Lübnanlı sağlık yetkilileri, İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye, yaralıların sayısı ise 117'ye yükseldiğini açıkladı.

Lübnanlı güvenlik kaynakları, saldırının hedefi olduğu iddia edilen Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi ve Hizbullah'ın İrtibat ve Koordinasyon Birimi şefi Wafiq Safa'nın hayatta olduğunu ifade etti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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