İsrail'in Beerşeba kentine roket saldırısı düzenlendi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Beerşeba kentine roket saldırısı gerçekleşti. Demir Kubbe hava savunma sistemi saldırıya karşılık verdi.
İsrail'in Beerşeba kentine düzenlenen roket saldırısına Demir Kubbe hava savunma sistemi karşılık verdi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 61'inci günde devam ederken, İsrail'in Beerşeba kentine roket saldırısı düzenlendi. En az 10 roketin fırlatıldığı Beerşeba'da siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sistemi karşılık verdi. Saldırıda can ve mal kaybı bildirilmedi. - TEL AVİV