İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarda can kaybı 104'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen son 12 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 46'sı çocuk olmak üzere 104'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi genelinde sivilleri hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in son 12 saatte Gazze Şeridi genelinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 46'sı çocuk olmak üzere 104'e yükseldi. Yaralı sayısının 78'i çocuk olmak üzere 253'e ulaştığı aktarılan açıklamada, derhal ve kapsamlı bir ateşkes talep edilerek, yakıt, malzeme ve gerekli ihtiyaçların girişini sağlamak için güvenli insani koridorların açılması çağrısı yapıldı.

"Dünya biraz onurlu olsaydı halkımız bunları yaşamazdı"

Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan El Aksa Şehitleri Hastanesi'nde hayatını kaybeden siviller için düzenlenen cenaze töreninde İsrail'in eylemlerinden sorumlu tutulması çağrıları yapıldı. Yeğeniyle birlikte törene katılan Rana Al-Attar, "Bu, kız kardeşimin ailesinden hayatta kalan tek kişi. Allah, bu çocuğun ailesini elinden alan ve ona tüm bu acıyı yaşatanlardan hesap sorsun. Tüm bu katliamlardan sonra ne söyleyebilirim ki? Kelimeler yetersiz. Dünya biraz onurlu olsaydı halkımız bunları yaşamazdı. Gazze'nin kuzeyinde güvenli bir yer bulmak için kaçtık, ama güvenli bir yer yok. Savaş başladığından beri bir yerden başka bir yere göç etmek zorunda kaldık. Bu çocuk savaş sırasında doğdu, savaşı yaşadı. Annesi, onun bir çadırda doğacağını, bir çadırda yaşayacağını, bir çadırda öleceğini ve yalnız kalacağını hiç düşünmemişti" dedi.

"Ateşkese razı olduklarını iddia ettiler ama çocuklarımızı öldürüyorlar"

Cenaze törenine katılan Nabila Al-Attar ise, "Oğlum, kızım, eşi ve çocukları İsrail hava saldırılarında öldü. Diğer iki çocuğumun bacakları kesildi. Allah, İsrail'den ve Amerikalılardan intikam alsın. Ateşkese razı olduklarını iddia ettiler ama çocuklarımızı öldürüyorlar. Bu ateşkes, çocuklarımızı avlamak için bir tuzak. Dünya uyan. Bizi öldürüyorlar, bizi ve sizi aldatıyorlar. Sorum şu: Bu çocuklar, uykularında öldürülmek için hangi suçu işlediler? Bu çocuklar Kur'an ezberliyordu. Neden öldürülüyorlar? Ateşkes anlaşması imzalamadık mı" şeklinde konuştu.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısı 211'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 211, enkaz altından çıkarılanların sayısının 482, yaralı sayısının da 597 olduğu bildirildi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 68 bin 643'e yükseldiği, yaralı sayısının 170 bin 655'e ulaştığı ifade edildi.

"Ateşkes devam ediyor"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların ardından ateşkes anlaşmasının devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Ülke liderliğinin talimatları doğrultusunda bir dizi önemli operasyonun ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), terör örgütü Hamas'ın anlaşmayı ihlal etmesinin ardından anlaşmanın yeniden uygulanmasına başladı. Operasyonlar kapsamında IDF ve Shin Bet (İsrail İç İstihbarat Servisi), Güney Komutanlığı öncülüğünde Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren terör örgütlerinin komuta pozisyonlarında bulunan 30'dan fazla militanı hedef aldı. IDF, anlaşmayı uygulamaya devam edecek ve herhangi bir ihlale güçlü bir şekilde yanıt verecek" denildi. - GAZZE