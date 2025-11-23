Haberler

İsrail, Hizbullah’ın İki Numarası Haytham Ali Tabatabai'yi Öldürdüğünü İddia Etti

Güncelleme:
İsrail ordusu, Beyrut’a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın ikinci adamı Haytham Ali Tabatabai'yi öldürdüğünü açıkladı. Tabatabai'nin Hizbullah liderliğindeki rolü ve saldırının sonuçları üzerine kritik yorumlar yapıldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın iki numaralı ismi Haytham Ali Tabatabai'yi öldürdüğünü iddia etti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Ordu, saldırıda hedef alınan Hizbullah'ın iki numaralı ismi Haytham Ali Tabatabai'nin öldürüldüğünü iddia etti. Tabatabai'nin Hizbullah'ın deneyimli ve önemli bir ismi olduğunu aktaran ordu, Tabatabai'nin Hizbullah liderliğinin çoğunun öldürülmesinin ardından İsrail'e karşı savaşı yönetmekten sorumlu yetkili olduğunu öne sürdü. Ordu, Hizbullah'ın yeniden yapılanması ve silahlanmasına yönelik her türlü girişime karşı harekete geçileceğini ve İsrail vatandaşlarına yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için kararlılıkla hareket edileceğini vurgulayarak, İsrail'in Lübnan ile mutabık kalınan anlaşmalara bağlı kalmaya devam edeceğini ifade etti.

"İsrail yeni bir kırmızı çizgiyi aştı"

Hizbullah yetkilisi Mahmud Qomati, İsrail'in üst düzey bir ismi hedef aldığını doğrularken, kimin hedef alındığını belirtmedi. Qomati, saldırının düzenlediği bölgede yaptığı açıklamada saldırının sonucunun henüz bilinmediğini aktararak, İsrail'in saldırı ile yeni bir kırmızı çizgiyi aştığını vurguladı.

Hizbullah, Haytham Ali Tabatabai'nin akıbeti hakkında henüz açıklama yapmadı. - TEL AVİV

İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
