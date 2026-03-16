İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait silah deposunu vurdu: 2 ölü

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'da iki Hizbullah militanını etkisiz hale getirdi ve örgüte ait bir silah deposunu hedef aldı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "IDF birlikleri, 2 Hizbullah militanını etkisiz hale getirdi ve örgüte ait silah deposu hedef aldı" denildi.

İsrail, Lübnan'da saldırılarına devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "IDF birlikleri, örgüte ait silah deposu hedef aldı" denildi.

Açıklamada, "91. Tugay'ın operasyonel faaliyetleri sırasında, İsrail Hava Kuvvetleri, hafta sonunda Hizbullah militanlarının faaliyet gösterdiği bir örgüt yapısını hedef aldı. Dün, birlikler yapının bulunduğu alanı taradı ve burada çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti; bunlar arasında onlarca roket, patlayıcı düzeneği ve çeşitli silahlar yer alıyordu. Ayrıca, IDF, güçlere doğru ilerleyen iki silahlı Hizbullah militanını etkisiz hale getirdi. IDF, İran rejiminin himayesinde hareket etmeye başlayan Hizbullah'a karşı kararlılıkla mücadeleye devam edecek ve İsrail vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyecek" denildi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
