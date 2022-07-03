İsrail: "Hizbullah'a ait Akdeniz gaz platformunu hedef alan İHA'lar vuruldu" İsrail, İran destekli Hizbullah'a ait Akdeniz gaz platformunu hedef alan insansız hava araçlarının (İHA) dün imha edildiğini açıkladı. İsrail, İran destekli Hizbullah'a ait Akdeniz gaz platformunu hedef alan insansız hava araçlarının (İHA) dün imha edildiğini açıkladı. İsrail, dün İran destekli Hizbullah'a ait 3 insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu açıkladı. İHA'ların İsrail'in Akdeniz'de kurduğu gaz platformunu hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, İHA'ların erken tespit edildiği böylece bir tehdit oluşturmadığı ifade edildi. İsrail'in geçici Başbakanı Yair Lapid yaptığı açıklamada, "Gazze'den Tahran'a, Lübnan'dan Suriye'ye bizim sonumuzu bekleyen herkese şunu söylüyorum; bizi test etmeyin. İsrail gücünü her tehdide, her düşmana karşı kullanmayı biliyor" dedi. - TEL AVİV İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı Akdeniz İsrail 3. Sayfa Haberler

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