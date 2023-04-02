İsrail, hava sahasına giren hava aracını düşürdü

İsrail ordusu, Suriye tarafından İsrail hava sahasına giren kimliği belirsiz hava aracını düşürdü.

İsrail'in Suriye topraklarına düzenlediği saldırıların ardından Suriye tarafından İsrail hava sahasına giren kimliği belirsiz hava aracı tespit edildi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu hava aracının düşürüldüğü belirtilerek, hava aracının hiçbir aşamada tehdit oluşturmadığı aktarıldı. Hava aracı hakkında daha fazla detay verilmedi. - TEL AVİV