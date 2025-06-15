İsrail Hava Kuvvetleri'nden İran'a Büyük Saldırı

İsrail Savunma Kuvvetler (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Gece boyunca, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İstihbarat Birimi'nin yönlendirmesiyle Tahran semalarında uçarak, İran'ın nükleer projesine ait altyapı ve hedeflere saldırı düzenledi" denildi.

İsrail Savunma Kuvvetler (IDF) İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı. IDF tarafından yapılan açıklamada, "Gece boyunca, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İstihbarat Birimi'nin yönlendirmesiyle Tahran semalarında uçarak, İran'ın nükleer projesine ait altyapı ve hedeflere saldırı düzenledi. Saldırı kapsamında 80'den fazla hedef vuruldu. Bun hedefler arasında İran Savunma Bakanlığının Karargahı, nükleer projenin merkez karargahı İran rejiminin nükleer arşivleri gizlediği tesisler yer aldı. Hava Kuvvetleri, son bir saat içinde ülke topraklarına doğru fırlatılan yaklaşık 20 insansız hava aracını (İHA) imha etti" denildi. - TEL AVİV