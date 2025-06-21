İsrail Hava Kuvvetleri, İran'a Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri'ne ait 15 savaş uçağı ile İran'ın batısındaki füze fırlatma noktalarına yönelik bir saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait yaklaşık 15 savaş uçağı, son saatlerde İran'ın batısındaki füze fırlatma noktalarına yönelik bir saldırı dalgasını tamamladı" denildi.

İsrail ordusu, İran'a yönelik bugün düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "15 savaş uçağı ve 30'dan fazla mühimmat: İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait yaklaşık 15 savaş uçağı, son saatlerde İran'ın batısındaki füze fırlatma noktalarına yönelik bir saldırı dalgasını tamamladı" denildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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