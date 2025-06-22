İsrail Hava Kuvvetleri İran'a Hava Saldırısı Başlattı

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İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'ın askeri hedeflerine yönelik bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı. Bu gelişme, ABD'nin İran'a yönelik nükleer tesislere saldırmasının ardından gerçekleşti.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri şu anda İran'ın batısındaki askeri hedeflere yönelik bir hava saldırısı dalgası başlattı" denildi.

İsrail ile İran çatışması ABD'nin de dahil olmasıyla şiddetlendi. ABD ordusunun İran'ın 3 nükleer tesisine saldırmasının ardından İsrail ordusu saldırı dalgası başlattığını bildirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri şu anda İran'ın batısındaki askeri hedeflere yönelik bir hava saldırısı dalgası başlattı. Ayrıca, bu sabah Hava Kuvvetleri İran'da İsrail topraklarına fırlatılmaya hazır füze rampalarını, İran askeri kuvvetlerine bağlı askerleri vurdu. Kısa bir süre önce İsrail'e füze fırlatan rampaları tespit edip imha ederek operasyonu tamamladı" denildi.

Hayfa kentinde herhangi bir uyarı sireni devreye girmedi

IDF tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise İran'ın bu sabah Hayfa'ya düzenlediği misilleme saldırı sırasında kentte herhangi bir uyarı sireninin devreye girmediği belirtildi. Açıklamada, "İlk incelemeler, şehir bölgesinde bir füze isabeti tespit edildiğini ve önleyici sistemin başarısız olma ihtimalinin araştırıldığını gösteriyor. Bu durum, uyarı sisteminde bir arıza olduğu anlamına gelmemektedir. Bölge için önceden bir uyarı yayımlandı. Olay şu anda soruşturulmaktadır" denildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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