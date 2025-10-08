Haberler

İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Mahkum Sayısı 11 Bin 100'ü Aştı

Filistin Tutuklular Derneği, ekim ayı itibarıyla İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli mahkum sayısının 11 bin 100'den fazla olduğunu açıkladı. Bu sayı, İkinci İntifada'dan bu yana en yüksek tutuklu sayısı olarak kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes görüşmeleri Mısır'da devam ederken, İsrail tarafından tutulan Filistinli mahkumlara ilişkin açıklama geldi. Filistin Tutuklular Derneği'nden (PPS) yapılan açıklamada, ekim ayı itibarıyla İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli mahkum sayısının 11 bin 100'den fazla olduğu bildirildi. Açıklamada, bu sayının işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'e karşı 2000 yılında başlayan ve 2005 yılına kadar devam eden İkinci İntifada'dan bu yana en yüksek tutuklu sayısı olduğu aktarıldı. PPS açıklamasında, "Müebbet hapis cezasına çarptırılan mahkümların ve kendilerine müebbet verilmesi için iddianame hazırlanmış olanların sayısı yaklaşık 350. Bunlardan 303'ü hüküm giymiş, 40'ı ise müebbet hapis istemiyle yargılanmaktadır" denildi. Dernek, Abdullah Barghouti'nin, 67 kez müebbet hapis cezası ile en uzun cezayı alan mahkum olduğunu, onu 54 kez müebbet verilen İbrahim Hamed'in takip ettiğini açıkladı. Bugüne kadar en az 53 kadının tutuklandığı kaydedilen açıklamada, Ofer ve Megiddo hapishanelerinde 400'den fazla çocuk mahkumun tutulduğu ifade edildi. - GAZZE

