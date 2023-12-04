İsrail, Han Yunus'u vurdu

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki 7 günlük insani aranın sona ermesinin ardından Han Yunus'a saldırı düzenledi. Saldırıda bir apartman vuruldu ve enkaz altında kalanlara yardım edilmeye çalışılıyor.

İsrail, sabah saatlerinde Han Yunus'u vurdu.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki 7 günlük insani aranın sona ermesinin ardından bölgeye düzenlediği saldırılara devam ediyor. İsrail güçleri, sabah saatlerinde Han Yunus'u vurdu. Bir apartmanın vurulduğu anlaşılan görüntülerde enkaz altında kalanlara çevrede bulunanlar yardım ederken saldırıda yaralananların olduğu öğrenildi. - HAN YUNUS