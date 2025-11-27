Haberler

İsrail Güçlerinden Teslim Olan Filistinlilere İnfaz

Güncelleme:
Filistin'in Cenin kentinde İsrail güçleri, teslim olan 2 Filistinliyi infaz etti. Olay sonrası cenazelere el koyan İsrail, infazın savaş suçu olduğunu kabul etti. Filistin Dışişleri Bakanlığı durumu uluslararası topluma bildirdi.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Cenin kentinde İsrail güçlerinin ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliyi infaz etti.

İsrail, Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Cenin kentinde 26 yaşındaki Mahmoud Qassem Abdallah ve 37 yaşındaki Youssef Asasa'nın bulunduğu binaya İsrail güçleri tarafından iş makinası ile baskın düzenlendi. Baskın sırasında binanın dışındaki kepengin iş makinası ile yıkılması ile Abdallah ve Asasa, ellerini havaya kaldırarak İsrail güçlerine teslim oldu. Kıyafetlerini yukarı doğru kaldırarak üzerlerinde herhangi bir silah bulunmadığını gösteren Abdallah ve Asasa, daha sonra yere yatırılarak İsrail güçleri tarafından tekmelendi. Saniyeler sonra ise çıktıkları binanın girişine doğru giden Abdallah ve Asasa, İsrail güçleri tarafından teslim olmalarına rağmen yakın mesafeden üzerlerine ateş açıldı. Abdallah ve Asasa'nın infaz edildiği anlar ise anbean kayıt altına alındı.

İsrail cenazelere el koydu

Filistin basını, İsrail'in infaz ettiği Abdallah ve Asasa'nın cenazelerine el koyulduğunu ve ailelerine teslim edilmediğini aktardı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, infazın belgelendiğini ve tam teşekküllü bir savaş suçu olduğunu belirterek, olayı tüm uluslararası hukuk, sözleşme, norm ve insani değerlerin açık bir ihlali olarak nitelendirdi. Bakanlık, başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası topluma İsrail'e karşı harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

İsrail infazı doğruladı

İsrail ordusu ve polisi, Abdallah ve Asasa'nın infaz edildiğini doğrulayarak, Abdallah ve Asasa'nın bulundukları binanın kuşatılmasının ardından birkaç saat sonra teslim olarak dışarı çıktıkları ve üzerlerine ateş açıldığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise küstah bir paylaşım yaparak, Abdallah ve Asasa'nın infaz eden İsrail güçlerine destek verdi. İsrail Sınır Polisi, Abdallah ve Asasa'nın talimatlara uymadığını iddia ederek, infazı meşru göstermeye çalıştı. - BATI ŞERİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
