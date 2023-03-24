- İsrail güçlerinden cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'ya baskın

KUDÜS - İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya cuma namazının ardından baskın düzenledi.

İsrail güçleri, Ramazan ayının ikinci gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ramazan ayının gelişiyle 100 bin kişinin ilk cuma namazını kıldığı Mescid-i Aksa'ya asılan "Mescid-i Aksa sizi bekliyor, bu yüzden işareti bekleyin" yazılı pankart İsrail güçleri tarafından indirildi. Pankartın kaldırıldığı anlarda Mescid-i Aksa'da ibadet edenler de tekbir getirerek, İsrail güçlerini tepki gösterdi.