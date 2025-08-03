İsrail Güçleri Han Yunus'taki Kızılay Merkezi'ne Saldırdı: 1 Ölü, 3 Yaralı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Filistin Kızılay Merkezi'ne düzenlediği saldırıda 1 personeli öldürdü, 3 personeli yaraladı. Saldırı sonrası merkezde yangın çıktı ve yaralılar hastaneye sevk edildi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Filistin Kızılay Merkezi'ne düzenlediği saldırıda 1 personel hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde tüm hukuk kurallarını hiçe sayarak, sivillere ve yardım kuruluşlarına yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Kızılay Merkezi'ni hedef aldı. Saldırıda 1 personel hayatını kaybederken, 3 personel yaralandı. Filistin Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Han Yunus'taki merkezin işgal güçleri tarafından hedef alınması sonucunda binanın birinci katında yangın çıktı" denildi.

Filistinli kaynaklar, yaralıların tedavi için Nasser Hastanesi'ne sevk edildiğini bildirdi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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