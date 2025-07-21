İsrail Güçleri Gazze'deki Anaokuluna Saldırı Düzenledi

İsrail güçleri, Gazze şehrinde çok sayıda çocuğun eğitim gördüğü bir anaokulunun bulunduğu binaya saldırı düzenledi. Saldırıda kafasından yaralanan bir çocuk hastaneye kaldırıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde acımasız saldırılarıyla uluslararası hukuku çiğnerken, son akılalmaz saldırısını bir anaokuluna yönelik gerçekleştirdi. İsrail güçlerinin, Gazze şehrinin batısındaki El-Rimal Mahallesi'nde çok sayıda çocuğun bulunduğu bir anaokulu binasına düzenlediği saldırısında 1 çocuk başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Binanın çatısına atılan füzeyle zemin kattaki anaokulunda büyük hasar meydana gelirken, korkudan ağlayan çocuklar hızla binadan tahliye edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 58 bin 895'e, yaralı sayısının da 140 bin 980'e yükseldiği bildirilmişti. - GAZZE