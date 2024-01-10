İsrail Güçleri Gazze'de Ambulansı Hedef Aldı: 4 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde bir ambulansı hedef aldığını ve 4 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 96'ncı günde devam ederken, İsrail güçleri sağlık çalışanlarını hedef almayı sürdürüyor. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Balah'ta Salah al-Din Caddesi üzerinde bir ambulansı hedef aldığı belirtilerek, ambulans ekibindeki 4 kişinin hayatının kaybettiği bildirildi. - GAZZE