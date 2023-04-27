İsrail güçleri, elinde bıçak olduğu iddiasıyla bir Filistinliyi kurşuna dizdi

İsrail güçleri, Batı Şeria'da aracını sivillerin üzerine sürdüğü ve elinde bıçak olduğu iddiasıyla bir Filistinliyi defalarca ateş ederek öldürdü.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da aracını sivillerin üzerine sürdüğü ve elinde bıçak olduğu iddiasıyla bir Filistinliyi defalarca ateş ederek öldürdü.

İsrail güçleri, Ariel yerleşim yeri yakınlarındaki Gitai Avisar Kavşağı'nda aracını sivillerin üzerine sürdüğü ve elinde bıçak olduğu iddiası ile 39 yaşındaki Filistinli Ahmad Yaaqob Taha'ya yakın mesafeden defalara ateş etti. Taha, olay yerinde hayatını kaybetti.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Taha'nın araçtan indiği sırada elinde bıçak olduğu ve polise bıçakla saldırdığı iddia edildi.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, Taha araçtan indiği sırada araca yakın olan polisin silahına uzandığı ve aracın yakınındaki iki askerin ise Taha'ya defalarca ateş ettiği görüldü. - BATI ŞERİA